  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

هدم منزلين في الزرازير

الخميس 29 يناير 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منزلين في الزرازير



القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزلين في قرية الزرازير بمنطقة الجليل ، تعود ملكيتهما لعائلة جواميس، أحدهما مأهول بالسكان فيما كان الآخر قيد الإنشاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة رافقت عملية الهدم، حيث انتشرت في محيط المنازل المستهدفة وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة أو التنقل في الشوارع القريبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، حلّقت مروحية تابعة للشرطة في أجواء القرية منذ ساعات الصباح الباكر، في مشهد وصفه الأهالي بغير الاعتيادي، وأثار حالة من التوتر والغضب في صفوف السكان.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد ملحوظ في سياسة هدم المنازل في البلدات العربية خلال الأعوام الأخيرة، حيث تكثّف السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم بحجة البناء غير المرخّص، في وقت تعاني فيه هذه البلدات من تضييق ممنهج على التخطيط والبناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة.

ويؤكد ناشطون وقيادات محلية أن هذه السياسة تسهم في تعميق أزمة السكن، وتفاقم التوتر، وتُعدّ أداة ضغط جماعي بحق المواطنين العرب بدلًا من إيجاد حلول عادلة وشاملة لأزمة التخطيط المزمنة.

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

نتنياهو يعلق على “التغير” بمسار التطبيع مع السعودية.. هذا ما قاله

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

الأخبار الرئيسية

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي