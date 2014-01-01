سفيرة فلسطين في البوسنة والهرسك تلتقي الجالية الفلسطينية لتعزيز التواصل والتعاون

سما / وكالات /

استقبلت الجالية الفلسطينية في البوسنة والهرسك سفيرة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك سيلفيا أبو لبن في لقاء تعارفي جمعها بأبناء الجالية، في أجواء ودية عكست الانتماء الوطني وحرص الجالية على تعزيز التواصل المشترك.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجالية الفلسطينية ماجد معروف بسفيرة فلسطين، متمنياً لها التوفيق في مهامها، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين السفارة والجالية بما يخدم القضية الوطنية وشعب فلسطين في جميع أماكن تواجده.

وأضاف أن الجالية تضع إمكانياتها وعلاقاتها الرسمية والشخصية في البوسنة والهرسك تحت تصرف السفيرة لدعم جهودها الدبلوماسية والوطنية، مشيراً إلى أن الدعم الرسمي والشعبي للبوسنة والهرسك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

من جانبها، أعربت السفيرة سيلفيا أبو لبن عن شكرها واعتزازها بأبناء الجالية الفلسطينية، ناقلة تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إليهم. وقالت إن وجودها لا يقتصر على صفة رسمية كسفيرة، بل كامرأة فلسطينية تؤمن بأن العمل الدبلوماسي يبدأ من الناس ومن الثقة المتبادلة والشراكة مع الجاليات التي تمثل خط الدفاع الأول عن الرواية الفلسطينية في العالم.

وأكدت السفيرة أن دور الجالية يتمثل في بناء جسور إنسانية وسياسية تعزز موقع القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن البوسنة والهرسك بلد يعرف ثمن الحرب وخبرة إعادة بناء الدولة وأهمية العدالة، مما يزيد المسؤولية في تقديم فلسطين شعباً يسعى للحرية والكرامة والحياة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مستوى عالياً من التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز حضوره الوطني في البوسنة والهرسك.