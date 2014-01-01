قبيل محادثات الاتحاد الأوروبي.. فرنسا تدعم تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

سما / وكالات /

تخلت فرنسا عن معارضتها لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية” وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة عقوبات جديدة على طهران مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة.

وقد يؤدي القرار الفرنسي الذي أعلنه وزير الخارجية جان نويل بارو مساء الأربعاء، إلى اتفاق بشأن هذا التصنيف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

وكتب بارو على منصة “إكس”، “فرنسا تدعم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”، مستشهدا بما وصفه “القمع المفرط للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني”.

وذكر الوزير أن “القمع المفرط للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني لا يمكن أن يمر دون رد”.

وتابع بالقول “إن شجاعتهم المذهلة (المحتجون) في مواجهة العنف الذي اندلع ضدهم بشكل أعمى يجب ألا تذهب سدى”.

وفي السياق، ذكرت مجلة “بوليتيكو” في تقرير إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “التنظيمات الإرهابية”، بعد تراجع فرنسا عن معارضتها لهذه الخطوة، في تحرك يأتي ردا على “قمع” الاحتجاجات في إيران.

وقالت المجلة إنه يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة في حال حظي القرار بدعم جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل، الخميس، حيث من المنتظر أيضا فرض حزمة عقوبات إضافية على طهران.

وفي حال اعتماد القرار، سيُصنف الحرس الثوري في الفئة نفسها التي تضم تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، بحسب المجلة.

وكانت عدة دول من بينها فرنسا وإيطاليا، عارضت الخطوة سابقا بحجة أنها قد تؤدي إلى إغلاق “قنوات دبلوماسية محدودة” مع طهران، إلا أن قصر الإليزيه قال لـ”بوليتيكو”، الأربعاء، إن باريس أسقطت اعتراضها.

ولفتت “بوليتيكو” إلى أن باريس كانت تحذر سابقا من أن “تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر بمصالحها ويقلل من قدرتها على التأثير على الحكومة الإيرانية”، معتبرة أن الحرس الثوري يعد أحد أبرز قنوات التواصل بالنسبة للدول الأوروبية التي لا تزال لديها بعثات دبلوماسية في طهران.

وأفادت بأن إيطاليا غيّرت موقفها قبيل القمة، فيما عبرت إسبانيا عن دعمها لهذه الخطوة، وفق بيان لوزارة خارجيتها.

وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحرس الثوري “منظمة إرهابية أجنبية” عام 2019، وضغطت مرارا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مماثل.