الرئيس الإيراني يوجه بنشر أسماء ضحايا الاحتجاجات ردا على «التزييف»

سما / وكالات /

قال مهدي طباطبائي، نائب رئيس قسم الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم إن الرئيس وجه بنشر أسماء ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد «ردا على التزييف والإحصاءات الكاذبة».

ويأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير لمجلة «تايم» الأميركية يوم الأحد نقلا عن مسؤولين إيرانيين اثنين أن نحو 30 ألفا ربما قتلوا في الاحتجاجات خلال يومي الثامن والتاسع من يناير (كانون الثاني) فقط.

وبدأت الاضطرابات في إيران كاحتجاجات لأصحاب المحال التجارية في الأسواق على الأوضاع الاقتصادية والتضخم في 28 ديسمبر (كانون الأول) قبل أن تمتد إلى كافة أنحاء إيران، في أكبر موجة معارضة يواجهها النظام منذ سنوات.

وقال طباطبائي في منشور على إكس «بناء على توجيه من رئيس الجمهورية، ستُنشر علنا أسماء وبيانات جميع ضحايا الحوادث المؤلمة الأخيرة. كما جرى وضع آلية لمراجعة أي معلومات أو مزاعم مخالفة بدقة والتحقق من صحتها». وأضاف «هذا الإجراء رد واضح على التزييف والإحصاءات الكاذبة».