الاحتلال يواصل نسف منازل برفح وإطلاق نار وراء الخط الأصفر جنوب وشمال القطاع

القدس المحتلة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 111 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابات في صفوف المواطنين في عدة مناطق.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال منازل سكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار قرب موراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية خمسة شهداء بينهم شهيد انتشال و6 اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 492 اضافة إلى 1356 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 715 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 71667 شهيدا و171343مصابا.