  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل نسف منازل برفح وإطلاق نار وراء الخط الأصفر جنوب وشمال القطاع

الخميس 29 يناير 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل نسف منازل برفح وإطلاق نار وراء الخط الأصفر جنوب وشمال القطاع



القدس المحتلة / سما/

 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 111 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابات في صفوف المواطنين في عدة مناطق.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال منازل سكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار قرب موراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية خمسة شهداء بينهم شهيد انتشال و6 اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 492 اضافة إلى 1356 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 715 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 71667 شهيدا و171343مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

50 عاما من الوصاية... العقل المدبر لـ"ريفييرا غزة" يكشف عما لم يعلن

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

نتنياهو يعلق على “التغير” بمسار التطبيع مع السعودية.. هذا ما قاله

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

الأخبار الرئيسية

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي