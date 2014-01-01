  1. الرئيسية
طقس فلسطين : أجواء ماطرة وباردة

الخميس 29 يناير 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء ماطرة وباردة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تأثير المنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع بإذن الله سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية وفي ساعات الليل تستقر الاجواء، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد تساقط أمطار، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

