  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تونس.. إعفاء الجرحى الفلسطينيين من "غرامة" تسوية وضعية الإقامة

الخميس 29 يناير 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس.. إعفاء الجرحى الفلسطينيين من "غرامة" تسوية وضعية الإقامة



تونس/ سما/

أصدرت وزارة المالية في تونس قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، من معلوم (غرامة مخالفة) تسوية الوضعية الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالبلاد.

ووفق القرار المنشور بالرائد الرسمي، يشمل هذا الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لصالح الجرحى الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار في سياق المجهودات التي تبذلها تونس منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي لا تزال آثاره الإنسانية متواصلة إلى اليوم.

وشرعت تونس منذ ديسمبر 2023 في استقبال دفعات من الجرحى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

وضمت الدفعة الأولى التي وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم 18 ديسمبر 2023، قادمة من مصر وعلى متنها 53 جريحا فلسطينيا مع مرافقيهم.

كما استقبلت تونس دفعة ثانية في إطار البرنامج الإنساني نفسه، تم توزيعهم على عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

وفي الـ 4 من ديسمبر 2023 أدى الرئيس قيس سعيد زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، وأكد حينها أن تونس "تفتح أبوابها دائما أمامهم".

وشدد سعيد على استعداد الدولة التونسية لاستقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة.

الأكثر قراءة اليوم

50 عاما من الوصاية... العقل المدبر لـ"ريفييرا غزة" يكشف عما لم يعلن

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

نتنياهو يعلق على “التغير” بمسار التطبيع مع السعودية.. هذا ما قاله

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

الأخبار الرئيسية

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي