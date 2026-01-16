  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رسالة لاعضاء في الكونغرس للضغط على إسرائيل بشأن الاستيطان والضم

الخميس 29 يناير 2026 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة لاعضاء في الكونغرس للضغط على إسرائيل بشأن الاستيطان والضم



سما / وكالات /

وجه 20 سيناتورا و56 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل واتخاذ إجراءات عملية ضد سياسات الاستيطان والضم، التي تشمل مشاريع قوانين الضم والمشاريع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.

وأبرز الموقعون في رسالتهم أمثلة على هذه المشاريع، منها مخطط E1 الاستعماري، وما يحدث في مناطق سلوان، الولجة، الطيبة ووادي فوكين، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل هندسة ديمغرافية تهدف إلى تحقيق ضم فعلي على حساب حقوق ومعيشة الفلسطينيين، بما يتعارض مع السياسة الأميركية المعلنة الداعمة لرفض الضم وحل الدولتين.

وطالب السيناتورات وأعضاء الكونغرس، في رسالتهم، بإعادة فرض العقوبات على قادة المستوطنين الذين يمارسون اعتداءات على الفلسطينيين، داعين الإدارة إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف محاولاتها لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وجاءت الرسالة بالتعاون مع مجموعات تضامنية عديدة في الولايات المتحدة، منها لجنة أصدقاء وادي فوكين ولجنة أصدقاء مؤسسة سبيل، واستنادًا إلى تقارير قدمها مركز القدس للمساعدة القانونية، إضافة إلى لقاءات عقدتها مع موظفين إداريين في مكاتب أعضاء مجلسي النواب والكونغرس. كما أشار الموقعون إلى تقرير سيصدر قريبًا حول مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1 الاستعماري.

الرسالة تمثل تصعيدًا أميركيًا دبلوماسيًا في سياق مراقبة الاستيطان الإسرائيلي، وتعكس اهتمام الكونغرس الأميركي بمسألة حقوق الفلسطينيين ورفض أي إجراءات تهدف إلى دفن حل الدولتين.

https://www.welch.senate.gov/wp-content/uploads/2026/01/20260116-Letter-to-Sec-Rubio-re-de-facto-West-Bank-Annexation.pdf

الأكثر قراءة اليوم

50 عاما من الوصاية... العقل المدبر لـ"ريفييرا غزة" يكشف عما لم يعلن

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

إسرائيل ستقيم مخيما كبيرا في رفح تمهيدا لتهجير الغزيين وتوقعات بفتح المعبر الخميس

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

نتنياهو يعلق على “التغير” بمسار التطبيع مع السعودية.. هذا ما قاله

الأخبار الرئيسية

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟