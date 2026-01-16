رسالة لاعضاء في الكونغرس للضغط على إسرائيل بشأن الاستيطان والضم

سما / وكالات /

وجه 20 سيناتورا و56 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل واتخاذ إجراءات عملية ضد سياسات الاستيطان والضم، التي تشمل مشاريع قوانين الضم والمشاريع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.

وأبرز الموقعون في رسالتهم أمثلة على هذه المشاريع، منها مخطط E1 الاستعماري، وما يحدث في مناطق سلوان، الولجة، الطيبة ووادي فوكين، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل هندسة ديمغرافية تهدف إلى تحقيق ضم فعلي على حساب حقوق ومعيشة الفلسطينيين، بما يتعارض مع السياسة الأميركية المعلنة الداعمة لرفض الضم وحل الدولتين.

وطالب السيناتورات وأعضاء الكونغرس، في رسالتهم، بإعادة فرض العقوبات على قادة المستوطنين الذين يمارسون اعتداءات على الفلسطينيين، داعين الإدارة إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف محاولاتها لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وجاءت الرسالة بالتعاون مع مجموعات تضامنية عديدة في الولايات المتحدة، منها لجنة أصدقاء وادي فوكين ولجنة أصدقاء مؤسسة سبيل، واستنادًا إلى تقارير قدمها مركز القدس للمساعدة القانونية، إضافة إلى لقاءات عقدتها مع موظفين إداريين في مكاتب أعضاء مجلسي النواب والكونغرس. كما أشار الموقعون إلى تقرير سيصدر قريبًا حول مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1 الاستعماري.

الرسالة تمثل تصعيدًا أميركيًا دبلوماسيًا في سياق مراقبة الاستيطان الإسرائيلي، وتعكس اهتمام الكونغرس الأميركي بمسألة حقوق الفلسطينيين ورفض أي إجراءات تهدف إلى دفن حل الدولتين.

https://www.welch.senate.gov/wp-content/uploads/2026/01/20260116-Letter-to-Sec-Rubio-re-de-facto-West-Bank-Annexation.pdf