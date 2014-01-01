  1. الرئيسية
شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

الخميس 29 يناير 2026 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي شمخاني، يؤكد أن طهران ستردّ بشكل فوري على أيّ عمل عسكري ضدها باعتباره بداية حرب.
أكّد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي شمخاني أنّ أيّ عمل عسكري أميركي من أي منطلق وبأي مستوى يُعدّ بدءاً للحرب وسيكون الرد عليه فورياً، مشيراً إلى أن الحديث عن “ضربة محدودة” على إيران وهم.
ونبّه شمخاني في تغريدة على حسابه في تطبيق “إكس”، إلى أنّ الرد الإيراني على العدوان سيكون غير مسبوق، يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب “تل أبيب”.
وتتواصل التوترات في المنطقة بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ اعتداءات على إيران والتدخل في شؤونها الداخلية، فيما تشدّد إيران على أنّ ذلك سيلقى رداً غير مسبوق.

حرس الثورة: جاهزون لكل السيناريوهات والخيار العسكري ضد إيران محكوم بالفشل

ومن جهته المتحدّث باسم حرس الثورة الإيراني العميد علي محمد نائيني يؤكّد جهوزية التعامل مع جميع السيناريوهات، مشيراً إلى المواجهة العسكرية مع إيران ثبُت أنها غير مجدية.

قال المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي محمد نائيني، إنّ القوات المسلحة الإيرانية “جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات”، مؤكداً أن أي خيار عسكري ضد بلاده “محكوم بالفشل”.

وأوضح نائيني أنّ تجربة حرب الـ 12 عشر يوماً “أثبتت أن المواجهة العسكرية مع إيران غير مجدية”، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من “ستحدّد مصير المعركة”.
وأشار إلى أنّ “العدو لم ينسَ بعد الضربات التي وجهتها إيران إلى قاعدة العديد”.
وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي شمخاني، قد أكّد أنّ الرد على أي عدوان عسكري أميركي سيكون فورياً، مشيراً إلى أن الرد سيكون غير مسبوق وسيستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب “تل أبيب”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمالية شنّ الولايات المتحدة الأميركية عدواناً على إيران.

