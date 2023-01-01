شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز الأنفاق بزعم محاولة طعن

القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الأنفاق، غرب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر عبرية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الشاب في محيط الحاجز الواقع جنوب القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب قصي ماهر حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل، برصاص الاحتلال على حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب المصادر ذاتها، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عقب الحادثة، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة المحيطة بالحاجز، وسط انتشار واسع للجنود وآلياتهم.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد عمليات إطلاق النار والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وما يرافقها من استهداف للفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين، كثف جيش الاحتلال ومستوطنيه، اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.