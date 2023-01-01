  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز الأنفاق بزعم محاولة طعن

الخميس 29 يناير 2026 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز الأنفاق بزعم محاولة طعن



القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الأنفاق، غرب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر عبرية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الشاب في محيط الحاجز الواقع جنوب القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب قصي ماهر حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل، برصاص الاحتلال على حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب المصادر ذاتها، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عقب الحادثة، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة المحيطة بالحاجز، وسط انتشار واسع للجنود وآلياتهم.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد عمليات إطلاق النار والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وما يرافقها من استهداف للفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين، كثف جيش الاحتلال ومستوطنيه، اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

50 عاما من الوصاية... العقل المدبر لـ"ريفييرا غزة" يكشف عما لم يعلن

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

القناة 14 العبرية : جيش الاحتلال يصادق على خطة الهجوم الواسع لحسم حماس في غزة

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

إسرائيل ستقيم مخيما كبيرا في رفح تمهيدا لتهجير الغزيين وتوقعات بفتح المعبر الخميس

تقرير : حماس تسعى لدمج عناصر شرطتها للعمل تحت مظلة لجنة غزة

الأخبار الرئيسية

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

الشاباك يحذر : حماس قد تقدم "تمثيلا زائفا" لنزع السلاح في غزة