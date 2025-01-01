  1. الرئيسية
الاحتلال يقطع الكهرباء عن معهد قلنديا التابع للأونروا شمال القدس

الخميس 29 يناير 2026 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT




القدس المحتلة/سما/

أفادت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بأن سلطات الاحتلال أقدمت، اليوم الأربعاء، على قطع التيار الكهربائي عن معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الواقع شمال القدس المحتلة قرب مخيم قلنديا، معتبرة أن هذه الخطوة تمهّد لمصادرة المعهد.

وبيّنت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي في سياق مشابه لما شهدته عملية اقتحام ومصادرة مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس، موضحة أن المعهد أُسس عام 1953 على مساحة 86 دونمًا، وتخرج منه أكثر من 20 ألف طالب من اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب البيان، يستقبل المعهد نحو 325 طالبًا خلال العام الدراسي 2025–2026، موزعين على 16 تخصصًا مهنيًا وتقنيًا.

وأضافت الهيئة أن استهداف المعهد يندرج ضمن محاولات إنهاء وجود الأونروا في القدس الشرقية، لما تمثله من أهمية سياسية وقانونية وإنسانية مرتبطة بقضية اللاجئين، مؤكدة أن ادعاءات الاحتلال بملكية الأرض المقام عليها المعهد تتعارض مع القوانين الدولية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال ووقف الإجراءات التي تستهدف مؤسسات الأونروا، مشددة على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل الوكالة الأممية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات عسكرية، مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح صباح الثلاثاء (20 كانون ثاني/يناير الجاري)، حيث حاصرت الشوارع المحيطة به وشرعت بهدم مكاتب ومنشآت متنقلة داخل المقر، وفق ما أفادت به محافظة القدس، التي أشارت إلى أن رفع العلم الإسرائيلي داخل المجمع يعكس محاولة فرض السيطرة بالقوة على مؤسسة أممية.

