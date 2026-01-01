  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تحث طهران على المباشرة بمفاوضات مع واشنطن وتحذر من مهاجمتها

الأربعاء 28 يناير 2026 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تحث طهران على المباشرة بمفاوضات مع واشنطن وتحذر من مهاجمتها



اسطنبول / وكالات/

حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان واشنطن على بدء محادثات نووية مع إيران، وذلك في مقابلة بُثت الأربعاء بالتزامن مع وصول سفن حربية أميركية إلى المنطقة تحسبا لضربة محتملة ردا على قمع طهران للاحتجاجات.

وقال فيدان لقناة الجزيرة القطرية باللغة الإنكليزية “من الخطأ مهاجمة إيران. من الخطأ إشعال الحرب من جديد. إيران مستعدة للتفاوض بشأن الملف النووي مجددا”.
وأضاف “لطالما كانت نصيحتي لأصدقائنا الأميركيين: أغلقوا الملفات تباعا مع الإيرانيين. ابدأوا بالملف النووي وأنهوه، ثم انتقلوا إلى الملفات الأخرى”.
وجاءت تصريحات فيدان بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاثنين عن تمركز قوة بحرية أميركية ضاربة بقيادة حاملة طائرات في مياه الشرق الأوسط، من دون الكشف عن موقعها بالتحديد.
ولم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديدا ضد طهران ردا على استخدامها العنف لقمع الاحتجاجات، التي شهدت بحسب منظمات حقوقية مقتل آلاف الأشخاص خلال أيام.

 

ومنذ أن بدأت إيران حملة قمعها مطلع هذا الشهر، مصحوبة بقطع كامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن التدخل.
لطالما أبدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تشترك مع إيران في حدود تمتد على مسافة 530 كيلومترا، معارضتها للعمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.
الأسبوع الماضي، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الاضطرابات في إيران بأنها “اختبار جديد” لطهران، متعهدا بأن تركيا “ستقف في وجه أي مبادرة” من شأنها جر المنطقة إلى الفوضى.

 

وأعرب عن أمله في أن تساعد الدبلوماسية والحوار إيران على تجاوز هذه “المرحلة العصيبة”.
وفي حديث لقناة الجزيرة، دعا فيدان إلى معالجة المشكلات مع إيران بصورة إفرادية، أي الواحدة تلو الأخرى.
وقال “لا تتعاملوا معها كحزمة واحدة. إذا جمعتموها كلها معا، فسيكون من الصعب جدا على أصدقائنا الإيرانيين استيعابها والتعامل معها كلها”.
أضاف “في بعض الحالات، قد يبدو الأمر مهينا لهم. سيكون من الصعب عليهم شرحه ليس فقط لأنفسهم، بل أيضا لقيادتهم”.
أدلى الوزير بتصريحات مماثلة الجمعة، إذ قال لقناة “ان تي في” التركية إنه زار طهران أواخر العام الماضي وحثّ الإيرانيين على “اتخاذ خطوات”، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.
وقال “الصديق يقول الحقيقة المرة، وقد قلت ما كان يجب قوله”.
كما حثّ فيدان إيران على بناء الثقة في المنطقة.
وقال لقناة الجزيرة “عندما كنت في إيران قبل شهرين، كنت صريحا جدا مع أصدقائي الإيرانيين. إنهم بحاجة إلى بناء الثقة في المنطقة”، و”عليهم أن ينتبهوا إلى كيفية نظر دول المنطقة إليهم”.

الأكثر قراءة اليوم

50 عاما من الوصاية... العقل المدبر لـ"ريفييرا غزة" يكشف عما لم يعلن

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

القناة 14 العبرية : جيش الاحتلال يصادق على خطة الهجوم الواسع لحسم حماس في غزة

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

إسرائيل ستقيم مخيما كبيرا في رفح تمهيدا لتهجير الغزيين وتوقعات بفتح المعبر الخميس

نتنياهو: لن نسمح بأن تقوم دولة فلسطينية في غزة وتركيا لن تدخل القطاع ..

تقرير : حماس تسعى لدمج عناصر شرطتها للعمل تحت مظلة لجنة غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

الشاباك يحذر : حماس قد تقدم "تمثيلا زائفا" لنزع السلاح في غزة

ترامب : الوقت ينفذ وهجومنا القادم على ايران سيكون الأشد ..

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..