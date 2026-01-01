  1. الرئيسية
قوات الاحتلال تعتدي على طبيب ووالده ونجله خلال اقتحام مخيم الفوار

الأربعاء 28 يناير 2026 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل، قبيل فجر اليوم الأربعاء، على الدكتور مالك العناتي، وهو طبيب يعمل في مستشفى الخليل الحكومي، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

كما اعتدت قوات الاحتلال على والده محمد العناتي (58 عامًا)، حيث تعرض للضرب المبرح، إضافة إلى الاعتداء على نجله وجدي العناتي، وهو طالب جامعي، خلال عملية الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حطمت محتويات المنزل وعبثت بمحتوياته أثناء المداهمة والتفتيش، في إطار سياسة التنكيل التي تمارسها بحق المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن من الوصول إلى وسط المخيم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ابو الحسن القاسم الحكومي في يطا لتلقي العلاج.

