ترامب : الوقت ينفذ وهجومنا القادم على ايران سيكون الأشد ..

وكالات - سما-

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران قائلا إن "الوقت ينفد" .

وأضاف أن "الهجوم القادم سيكون أشدّ".

وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن أمله في أن "تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.

وكتب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مؤخرًا: "أسطول ضخم يتجه نحو إيران. يتحرك بسرعة، بقوة وحماس وعزم. إنه أسطول كبير، تقوده حاملة الطائرات العملاقة أبراهام لينكولن، أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا.

وتابع قائلا: آمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات قريبًا وتوافق على اتفاق عادل ومتكافئ - خالٍ من الأسلحة النووية - يكون في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، والأمر في غاية الأهمية! كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقًا! لم يفعلوا، ثم كانت هناك "عملية مطرقة منتصف الليل"، الدمار الهائل الذي لحق بإيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تدعوا هذا يتكرر. شكرًا لحسن استماعكم."