اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الأربعاء 28 يناير 2026 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي اأن معبر رفح سيُفتتح رسميًا أمام المشاة في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لمصادر، فقد تلقى الجيش تعليمات بالاستعداد لهذا الأمر مع مراعاة جميع التداعيات المدنية والأمنية. وبناءً على ذلك، سيُطلب من القيادة الجنوبية إجراء استعدادات عملياتية مُعدّلة لتمكين هذا القرار.

وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لساعات طويلة مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وانضم إليهما مسؤول أمريكي رفيع آخر، جوش غرينباوم. عُقد الاجتماع في إطار جهود أمريكية مكثفة لتعزيز خطوات تضمن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وترسيخ أسس تسوية طويلة الأمد. وتركزت المحادثات على مسألة فتح معبر رفح مع مصر ، ونزع سلاح حماس.

وفي ختام اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي ركز على سلسلة من القضايا الحساسة المتعلقة باستمرار وقف إطلاق النار في غزة والخطوات نحو المرحلة الثانية من الاتفاقات، كان من بين بنود جدول الأعمال إمكانية فتح معبر رفح.

وأعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح، وهو معبر محدود مخصص لحركة الأفراد فقط، تحت إشراف إسرائيلي كامل.

