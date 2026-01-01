الجيش الإسرائيلي يعتقل 89 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله/سما/

أفاد مركز “إعلام الأسرى” الفلسطيني، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 89 مواطنا خلال حملات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المركز غير الحكومي، في بيان، إن “قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة بالضفة، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية”.

وأوضح أن الاعتقالات تركزت في شمال الضفة الغربية، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في محافظة نابلس 55 فلسطينيا من بلدتي بورين ومادما جنوبي المدينة، فيما اعتُقل 16 فلسطينيًا من بلدة عقابا بمحافظة طوباس، و10 من بلدة إماتين شرق قلقيلية.

وأضاف المركز أن بقية الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إضافة إلى طولكرم، والقدس المحتلة.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في الضفة الغربية في ساعات الفجر، بدعوى اعتقال “مطلوبين”.

وكشفت تقارير عربية وإسرائيلية عن تعرض أسرى فلسطينيين لتعذيب ممنهج في سجون تل أبيب، شملت الضرب المبرح والإهمال الطبي والاغتصاب، فضلا عن التجويع والإذلال.