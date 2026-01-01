خلال أيام.. أمريكا تعلن موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن موعد نهائي لنزع سلاح حماس في الأيام المقبلة.

يمثل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نتنياهو، بحضور منسق شؤون الأسرى غال هيرش، نهاية مرحلة الاسرى وبداية المرحلة التالية في غزة.

وسيجري نتنياهو بحسب القناة 12 الإسرائيلية يوم الخميس اجتماعاً محدوداً مع كبار المسؤولين الأمنيين، يركز على غزة والترتيبات الجديدة في القطاع

ومن المتوقع أن يفتح معبر رفح أمام حركة المشاة في الأيام المقبلة، وربما في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث يحدد النموذج الأولي لفتح المعبر عدد الأشخاص الذين يدخلون قطاع غزة من مصر إلى 50 شخصًا يوميًا.

ووفقا للقناة، ستُحال أسماء الراغبين في الدخول إلى غزة لمراجعتها من قبل الشاباك وما تسمى وحدة التنسيق التابعة للحكومة الإسرائيلية، وبهذه الطريقة، سيُمكن إنشاء نموذج تجريبي يُتيح أيضاً مراجعة استمرار ترتيبات المرحلة الثانية.