ميلادينوف في "كريات غات": تنسيق أمريكي دولي لتنفيذ خطة ترمب لما بعد الحرب في غزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر بأن نيكولاي ملادينوف، المدير العام لـ "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة، أجرى زيارة ميدانية إلى مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في مدينة "كريات غات" جنوبي دولة الاحتلال، في إطار التحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

تهدف جولة ملادينوف، الذي اختارته إدارة الرئيس دونالد ترمب لهذه المهمة، إلى التنسيق المباشر مع الفرق الدولية لتنفيذ بنود الخطة الأمريكية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية:

الإدارة وإعادة الإعمار: مناقشة آليات تشكيل "إدارة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة"، وملفات نزع السلاح وإعادة البناء.

يعد مركز التنسيق في "كريات غات"، الذي أنشئ في أكتوبر 2025 بموجب اتفاقات أمريكية-"إسرائيلية"، العصب الرئيسي لإدارة الجهود المدنية والعسكرية المتعلقة بالقطاع. ويضم المركز ممثلين عن دول مشاركة في "مجلس السلام"، حيث يتولى مهام مراقبة حركة الشاحنات وتوزيع المعونات لضمان انسيابية العمليات الإغاثية.

ينظر إلى ملادينوف، بما يمتلكه من خبرة سابقة كمنسق للأمم المتحدة لعملية السلام، كشخصية محورية قادرة على التواصل مع كافة الأطراف. ويعول عليه في المرحلة الراهنة ليكون "حلقة وصل" بين واشنطن، وتل أبيب، واللجنة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن إدارة غزة، لضمان تنفيذ الرؤية الأمريكية للاستقرار في المنطقة.