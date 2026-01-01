جنبلاط يهاجم خطاب نعيم قاسم: لماذا يريد الحرب؟

بيروت /سما/

هاجم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشدّة الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، واصفًا إياه بـ"غير المسؤول، غير المسؤول، غير المسؤول"، محذّرًا من تداعياته الخطيرة على لبنان في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

وفي تصريح لصحيفة "لوريان لو جور"، قال جنبلاط: "لا أعرف لماذا يريد جرّ جزء من الشيعة ولبنان إلى الحرب"، معتبرًا أنّ الخطاب الصادر عن قاسم "يستفزّ الإسرائيليين"، ويشكّل تصعيدًا غير محسوب في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد.

وأضاف جنبلاط أنّ هذا الموقف "ينسف الخطة التي وضعتها الحكومة لعمل الجيش في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطة كانت قد حققت تقدّمًا ملحوظًا على الأرض، في إطار مساعٍ رسمية لضبط الوضع الأمني ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

وكان نعيم قاسم قد أكد في خطاب ألقاه في اليوم السابق أنّ حزبه "معنيّ بضرورة مواجهة التهديد" الأميركي لإيران، مشددًا على أنّ حزب الله "غير محايد" في أي صراع يطال الجهة التي ترعاه إقليميًا، في موقف أثار موجة واسعة من الانتقادات السياسية الداخلية.

وتعكس مواقف جنبلاط تصاعد القلق لدى قوى سياسية عدّة من احتمال توريط لبنان مجددًا في صراعات إقليمية، في وقت تؤكد فيه الدولة اللبنانية تمسّكها بحصرية القرار الأمني والعسكري، وباستمرار دور الجيش في حفظ الاستقرار ومنع تفجّر الجبهة الجنوبية.