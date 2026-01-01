  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نسف منازل بخان يونس وشرق غزة وغارات لجيش الاحتلال على دير البلح

الأربعاء 28 يناير 2026 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نسف منازل بخان يونس وشرق غزة وغارات لجيش الاحتلال على دير البلح



القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١١٠ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى 

استشهاد اربعة مواطنين وثلاث اصابات جميعهن بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

و امتدّت عمليات النسف إلى وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بصاروخين داخل المنطقة الواقعة ضمن الخط الأصفر.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

وقصفت المدفعية كذلك المناطق الشرقية من المدينة.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيدان و ٩ اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٤٨٨ اضافة إلى 

١٣٥٠ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٤ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧١٦٦٢ شهيد و ١٧١٤٢٨ مصاب.

الأكثر قراءة اليوم

ترتيبات أميركية مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح.. ومصدر مصري يكشف التفاصيل

الاعلام العبري: إسرائيل تضطر لمواجهة الواقع: من صمود حماس حتى ضلوع قطر وتركيا بالقطاع

"الشاباك" يكشف معلومات جديدة أدت إلى العثور على جثة غويلي

نتنياهو يعرقل الإعمار .. معاريف : صدام وشيك مع الإدارة الأمريكية قادم لا محالة

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلا واسعا حول الأمن الرقمي

تفاصيل أحدث التقارير التي تلقاها ترامب عن إيران.. موعد الضربة العسكرية الأمريكية يقترب كثيرًا

إعلام عبري: أمريكا تستعد لتقديم وثيقة نزع سلاح حماس ضمن خطة شاملة

الأخبار الرئيسية

القناة 14 العبرية : جيش الاحتلال يصادق على خطة الهجوم الواسع لحسم حماس في غزة

نتنياهو: "جنودنا قتلوا بسبب حظر الأسلحة في عهد بايدن"

تقرير : حماس تسعى لدمج عناصر شرطتها للعمل تحت مظلة لجنة غزة

نتنياهو: لن نسمح بأن تقوم دولة فلسطينية في غزة وتركيا لن تدخل القطاع ..

الاعلام العبري: إسرائيل تضطر لمواجهة الواقع: من صمود حماس حتى ضلوع قطر وتركيا بالقطاع