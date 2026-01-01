نسف منازل بخان يونس وشرق غزة وغارات لجيش الاحتلال على دير البلح

القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١١٠ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى

استشهاد اربعة مواطنين وثلاث اصابات جميعهن بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

و امتدّت عمليات النسف إلى وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بصاروخين داخل المنطقة الواقعة ضمن الخط الأصفر.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

وقصفت المدفعية كذلك المناطق الشرقية من المدينة.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيدان و ٩ اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٤٨٨ اضافة إلى

١٣٥٠ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٤ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧١٦٦٢ شهيد و ١٧١٤٢٨ مصاب.