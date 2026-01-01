  1. الرئيسية
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا

الثلاثاء 27 يناير 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا حتى ساعات المساء الى المناطق الوسطى والجنوبية تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

والخميس يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع بإذن الله سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

