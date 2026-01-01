  1. الرئيسية
نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح غزة وحماس

الإثنين 26 يناير 2026 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح غزة وحماس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو،يوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس.

جاء ذلك، بعدما أعلن جيش الاحتلال  عن استعادة جميع الجثث والرهائن.
وأضاف في كلمة "من مصلحتنا تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة".
وفي وقت سابق قال نتنياهو: "أعدنا الجميع كما وعدنا حتى آخر محتجز".

وأضاف: "إنه إنجاز هائل للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل، وكذلك لمواطنيها".
وأكد جيش الاحتلال، يوم الاثنين، التعرف على الجثة الأخيرة المتبقية في غزة التي تعود للجندي ران غويلي، معلناً استعادة كل الجثث والأسرى من قطاع غزة.
بالمقابل، أعلنت حركة حماس أن مسار التبادل الآن أغلق بشكل كامل، وأكدت أنها ستواصل التزامها بتسهيل عمل لجنة إدارة غزة وإنجاحها.

