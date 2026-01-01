تجاهل نتنياهو ..ترامب يُعلن "النصر الكامل" في ملف المحتجزين: استعادة آخر جثمان من غزة

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع تروث سوشيال، عن نجاح قواته في استعادة آخر جثامين المحتجزين الأمريكيين من قطاع غزة، واصفاً العملية بالإنجاز المذهل الذي اعتبره الكثيرون "أمراً مستحيلاً".

وأكد ترامب في تدوينته أنه بهذا الإنجاز يكون قد تم استعادة جميع المحتجزين العشرين الذين كانوا على قيد الحياة، بالإضافة إلى كافة جثامين المتوفين منهم، ليغلق بذلك واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.

ووجه الرئيس الأمريكي تهنئة خاصة لفريقه الذي وصفه بـ "فريق الأبطال"، مشيداً بالجهود التي بُذلت لإتمام هذه المهمة بنجاح كامل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وميدانية مكثفة، ليعزز من الرواية الأمريكية حول القدرة على حماية مواطنيها وتأمين عودتهم في أصعب الظروف.