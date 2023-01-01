  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير بغزة

الإثنين 26 يناير 2026 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي.

وقال الجيش في بيان: "بعد استكمال إجراءات التعرّف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المختطف الراحل ران غويلي بأن فقيدهم أُعيد ليدفن".

وأضاف: "بحسب المعلومات والمعطيات الاستخبارية المتوفرة لدينا، فإن ران غويلي، شرطي في وحدة الدوريات الخاصة للشرطة (ياسام)، البالغ من العمر 24 عاما عند وفاته، قتل في المعركة صباح السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتم اختطاف جثمانه إلى قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بذلك تم إعادة كافة المختطفين من داخل قطاع غزة".

يتبع//

