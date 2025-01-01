  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الإيرانية: نواجه حربا مركبة وردنا سيكون موجعًا ومندمًا

الإثنين 26 يناير 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: نواجه حربا مركبة وردنا سيكون موجعًا ومندمًا



وكالات / سما/

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتابع ما وصفه بـ"التهديدات والتحريض المستمرين" من جانب إسرائيل، محمّلًا إياها "مسؤولية زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا"، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، استهله بقائي بتهنئة المحاربين القدامى وأفراد الحرس الثوري الإيراني بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"، مشيدًا بتضحياتهم في الدفاع عن إيران.

وأوضح بقائي أن الهجمات الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم ما وصفه بـ"وقف إطلاق النار الظاهري" في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى "تسجيل 15 خرقا للمجال الجوي اللبناني خلال يوم واحد، ونحو 6 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار خلال العام الماضي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "مقتل 260 عربيا من فلسطينيي الداخل منذ العام الماضي"، معتبرًا أن "ذلك يعكس ما وصفه تقارير أممية سابقة بنظام الفصل العنصري في إسرائيل".

وانتقد بقائي ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الأمريكية في ملف حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتجاهل الانتهاكات في فلسطين، في الوقت الذي تتهم فيه إيران وتفرض قيودا على مسؤوليها".

وأضاف أن "قمع المتظاهرين داخل أمريكا يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، قال إسماعيل بقائي: "كنا وما زلنا نواجه حربًا هجينة، فبعد عدوان يونيو(حزيران) 2025، واجهنا خلال الأشهر القليلة الماضية تهديدًا جديدًا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتدرك دول المنطقة أن هدف أي زعزعة للأمن في المنطقة ليس إيران وحدها، ولذا يوجد قلق مشترك بين دول المنطقة".

ومضى قائلا: "إيران واثقة من قدراتها، وتضع في اعتبارها تجارب يونيو (2025)، وسترد بقوة أكبر من ذي قبل على أي عدوان".

الأكثر قراءة اليوم

معبر رفح في قبضة إسرائيل.. إعلام عبري يكشف عن شروط تعجيزية ترفضها القاهرة

السعودية : اتهامات صريحة للإمارات العربية المتحدة “بالخيانة” وارتداء مشروع اسرائيلي

"عملية نابولي".. تفاصيل صفقة إسرائيلية تركية سرية أسقطت نظام الأسد

إسرائيل توافق على “إعادة فتح محدودة” لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع آلية رقابة إسرائيلية كاملة بعد استكمال البحث عن رفات آخر رهينة

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران العالمية القادمة إلى تل ابيب يكشف موعد التصعيد ضد ايران

إيران تحذّر الأسطول الأميركي: «من يزرع الريح يحصد العاصفة» وجنودكم سيعودون في توابيت ..

“القسام”: أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بن غفير يصف ويتكوف وكوشنر بالساذجين وسموتريتش يدعو لحكم عسكري في غزة

2254459416

بمرافقة خبراء واطباء .. الاحتلال يواصل نبش القبور بحثاً عن جثة آخر أسراه في غزّة

بإشراف أوروبي .. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح .. هل سيسمح بخروج عناصر حماس ؟

قناة عبرية تكشف:" اتفاق أمريكي اسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لطهران "

IMG_3430

حزب الله العراق يدعو المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران

الاتصالات الفلسطينية