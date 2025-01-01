  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منازل وغرفا زراعية في الضفة والقدس

الإثنين 26 يناير 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منازل وغرفا زراعية في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عمليات هدم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، استهدفت منازل ومنشآت زراعية وتجارية وصناعية، إضافة إلى منازل قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية تعود لعائلة خالد محمد ذروة في منطقة المكب، وفق ما أفاد به رئيس مجلس القرية زايد كوازبة.

وأوضح أن المنطقة تشهد منذ أشهر تصعيدا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، شملت هدم خيام وغرف زراعية، واستهداف رعاة الأغنام والاستيلاء على رؤوس الماشية.

وفي القدس المحتلة، شرعت آليات الاحتلال صباح اليوم في هدم منشآت فلسطينية في بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الضم.

وشهدت المنطقة اقتحامات للعمارات السكنية وإخلاء بعضها قسرًا، مع تمركز مكثف للجنود والقناصة على أسطح المباني، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي والمطاطي.

كما تخلل الاقتحام تحرير مخالفات لعدد كبير من مركبات الفلسطينيين وإلحاق أضرار متعمدة بعدد آخر، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2025 نحو 538 عملية هدم طالت قرابة 1400 منزل ومنشأة فلسطينية.

وفي سياق متصل، كشفت محافظة القدس عن "تصعيد خطير" في المشاريع الاستيطانية حول المدينة. وأوضحت أن بلدية الاحتلال ستعقد جلسة لإقرار موازنة مشروع "طريق 45" المعروف بـ "طريق الكسارات"، والذي سيربط المستوطنات شمال القدس وشرق رام الله بشوارع استيطانية رئيسية، على نحو 280 دونما من أراضي المحافظة.

كما تشمل الموازنة تطوير شارع 437 الممتد من حاجز حزما وصولا إلى دوار جبع وبداية شارع 60، بإجمالي ميزانية يتجاوز نصف مليار شيقل.

وأكدت المحافظة أن هذه المشاريع ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل تمثل جزءا من إستراتيجية استيطانية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على القدس ومحيطها.

الأكثر قراءة اليوم

معبر رفح في قبضة إسرائيل.. إعلام عبري يكشف عن شروط تعجيزية ترفضها القاهرة

السعودية : اتهامات صريحة للإمارات العربية المتحدة “بالخيانة” وارتداء مشروع اسرائيلي

"عملية نابولي".. تفاصيل صفقة إسرائيلية تركية سرية أسقطت نظام الأسد

إسرائيل توافق على “إعادة فتح محدودة” لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع آلية رقابة إسرائيلية كاملة بعد استكمال البحث عن رفات آخر رهينة

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران العالمية القادمة إلى تل ابيب يكشف موعد التصعيد ضد ايران

إيران تحذّر الأسطول الأميركي: «من يزرع الريح يحصد العاصفة» وجنودكم سيعودون في توابيت ..

“القسام”: أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بن غفير يصف ويتكوف وكوشنر بالساذجين وسموتريتش يدعو لحكم عسكري في غزة

2254459416

بمرافقة خبراء واطباء .. الاحتلال يواصل نبش القبور بحثاً عن جثة آخر أسراه في غزّة

بإشراف أوروبي .. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح .. هل سيسمح بخروج عناصر حماس ؟

قناة عبرية تكشف:" اتفاق أمريكي اسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لطهران "

IMG_3430

حزب الله العراق يدعو المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران

الاتصالات الفلسطينية