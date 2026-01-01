بن غفير يصف ويتكوف وكوشنر بالساذجين وسموتريتش يدعو لحكم عسكري في غزة

القدس المحتلة / سما /

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنهما “ساذجان”، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى فرض حكم عسكري في قطاع غزة، وفقا لإعلام عبري، اليوم الاثنين.

وتحث الوزيران اليمينيان بذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” مساء الأحد.

ونقلت القناة 12 العبرية عن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” قوله: “لم ندمر حماس بالكامل بعد، ويجب علينا تفكيكها ونزع سلاحها”.

بن غفير تابع: “كفى سذاجة كوشنر وويتكوف، إذا تم فتح معبر رفح فسيكون خطأ كبيرا ورسالة سيئة جدا”.

ويرهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، إعادة فتح المعبر باستكمال البحث عن رفات الرقيب أول راني غويلي، آخر أسير إسرائيلي في غزة.

واجتمع “الكابينت” مساء الأحد لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وجاء الاجتماع غداة لقاء عقده نتنياهو، مساء السبت، مع كوشنر وويتكوف وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي يعارض وزراء إسرائيليون تنفيذها.

ونقلت القناة عن وزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش قوله خلال اجتماع “الكابينت”: “إذا لم نسيطر هناك (غزة) بحكم عسكري، فهذا يعني أنه ستُقام دولة فلسطينية”.

فيما قالت وزيرة الاستيطان من حزب “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك في الاجتماع: “نحن ننقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بدماء أطفالنا”.

وداعمة كلام ستروك، قالت وزيرة المواصلات من حزب “الليكود” ميري ريغيف أثناء اجتماع “الكابينت”: “صحيح، علينا التأكد من أن الحكومة في غزة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية”.