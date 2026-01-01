  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة تخطط لـ"عملية كبرى" للسيطرة على غرينلاند

الإثنين 26 يناير 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تخطط لـ"عملية كبرى" للسيطرة على غرينلاند



أفادت وسائل إعلامية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن خططها للاستيلاء على غرينلاند، والخيار العسكري من ضمن هذه الخطط".

وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن "الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بدأوا يعربون عن قلقهم، من أن إدارة البيت الأبيض تقدم، على ما يبدو، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق دون استشارة الكونغرس أولا".

وأشارت إلى أن "المشرعين مستعدون لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذا تدخل في غرينلاند، وقد حذروا وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار آخرين من ذلك".

وأضافت أن "مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية زعمت أن الخيار العسكري، للاستيلاء على غرينلاند لم يطرح بشكل جدّي بعد".

وبدروها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة.

 

الأكثر قراءة اليوم

معبر رفح في قبضة إسرائيل.. إعلام عبري يكشف عن شروط تعجيزية ترفضها القاهرة

السعودية : اتهامات صريحة للإمارات العربية المتحدة “بالخيانة” وارتداء مشروع اسرائيلي

"عملية نابولي".. تفاصيل صفقة إسرائيلية تركية سرية أسقطت نظام الأسد

إسرائيل توافق على “إعادة فتح محدودة” لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع آلية رقابة إسرائيلية كاملة بعد استكمال البحث عن رفات آخر رهينة

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران العالمية القادمة إلى تل ابيب يكشف موعد التصعيد ضد ايران

إيران تحذّر الأسطول الأميركي: «من يزرع الريح يحصد العاصفة» وجنودكم سيعودون في توابيت ..

استفزازاتٌ عابرةٌ للحدود: سياح إسرائيليون يرفعون علم الكيان قبالة الجنود الجزائريين خلال وجودهم على الجانب المغربيّ

الأخبار الرئيسية

بن غفير يصف ويتكوف وكوشنر بالساذجين وسموتريتش يدعو لحكم عسكري في غزة

2254459416

بمرافقة خبراء واطباء .. الاحتلال يواصل نبش القبور بحثاً عن جثة آخر أسراه في غزّة

بإشراف أوروبي .. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح .. هل سيسمح بخروج عناصر حماس ؟

قناة عبرية تكشف:" اتفاق أمريكي اسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لطهران "

IMG_3430

حزب الله العراق يدعو المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران

الاتصالات الفلسطينية