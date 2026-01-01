الولايات المتحدة تخطط لـ"عملية كبرى" للسيطرة على غرينلاند

أفادت وسائل إعلامية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن خططها للاستيلاء على غرينلاند، والخيار العسكري من ضمن هذه الخطط".

وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن "الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بدأوا يعربون عن قلقهم، من أن إدارة البيت الأبيض تقدم، على ما يبدو، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق دون استشارة الكونغرس أولا".

وأشارت إلى أن "المشرعين مستعدون لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذا تدخل في غرينلاند، وقد حذروا وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار آخرين من ذلك".

وأضافت أن "مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية زعمت أن الخيار العسكري، للاستيلاء على غرينلاند لم يطرح بشكل جدّي بعد".

وبدروها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة.