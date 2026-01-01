اقتحام وقمع عنيف للأسيرات في سجن الدامون بسبب "ملاعق سلطة"

القدس المحتلة / سما /

أفاد مكتب إعلام الأسرى، الإثنين، بأن الأسيرات في سجن "الدامون" تعرضن، مؤخرا، لاقتحام وقمع عنيف من قبل إدارة السجن، على خلفية ادعاءات بوجود "أداة حادة"، ليتضح لاحقا أن الأسيرات استخدمن الملاعق فقط لإعداد صحن سلطة.

وأشار المكتب إلى أن الأسيرات أُجبرن على الطرح أرضا ووضع الأيدي فوق رؤوسهن خلال عملية الاقتحام، فيما صادرت إدارة السجن جميع الملاعق واعتبرتها أدوات حادة.

كما فرضت الإدارة عقوبات جماعية على الأسيرات، شملت الحرمان من الفورة حتى اليوم التالي، في تصعيد جديد يضاف لسلسلة الانتهاكات بحقهن داخل السجن.