أذربيجان.. علييف يستقبل وزير خارجية إسرائيل في باكو

القدس المحتلة / سما /

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر في العاصمة باكو.

وأوضحت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، علييف وساعر تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تشهد تطوراً في مختلف المجالات.

وذكر أن علييف وساعر ناقشا فرص التعاون في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وحضر اللقاء من الجانب الأذربيجاني وزيرا الخارجية جيهون بيراموف والاقتصاد ميكائيل جباروف.