وفاة اثنين من المواطنين واصابة اربعة بحادث سير شرق دير البلح

غزة / سما /

توفي اثنين من المواطنين واصيب أربعة آخرين جراء حادث تصادم صهريج نقل غاز مع مركبة نصف نقل على مفترق المطاحن شرقي المحافظة الوسطى الليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن شرطة المرور انه تم توقيف سائق الشاحنة ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وقالت الشرطة انها باشر اتخاذ إجراءات لضبط وتنظيم قطاع الشاحنات والتأكد من استيفاء سائقيها كافة إجراءات وتراخيص السياقة اللازمة، وذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية.

ودعت المواطنين لتوخي الحذر أثناء السير على الطرق وخصوصاً في ساعات الليل؛ حرصاً على السلامة العامة وتفادياً لوقوع الحوادث.