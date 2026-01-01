قناة عبرية تكشف:" اتفاق أمريكي اسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لطهران "

القدس المحتلة / سما /

عُقد اجتماعٌ بين قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، حيث ناقشوا، من بين أمور أخرى، القضية الإيرانية.

ونشرت القناة الاسرائيلية14 مساء (الأحد) تفاصيل جديدة لأول مرة حول ذلك الاجتماع الليلي، الذي خرج منه الحاضرون بتوافق في وجهات النظر، واتفقوا، من بين أمور أخرى، على مواصلة التعاون الوثيق بين الجيشين.

خلال الاجتماع، ادعى الأمريكيون أن الاستعداد الكامل في الساحة الإيرانية يتطلب وقتاً للتحضير، لكن الولايات المتحدة مستعدة دائماً لأي إجراء محدد. وفيما يتعلق باحتمالية شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران، قال القائد إن المنطق الأمريكي يقوم على تنفيذ عملية سريعة وخاطفة ونظيفة.

إضافةً إلى ذلك، يعتقد الأمريكيون أن تغيير النظام ضرورةٌ أساسية. لذا، إذا اختاروا الهجوم، فمن المتوقع أن يركزوا على من ألحقوا الأذى بالمدنيين والمتظاهرين،. من جهة أخرى، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن أمريكا ملتزمة بحماية حلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، ولن تسمح بإلحاق أي أذى بهم وفقا للقناة الاسرائيلية .

ناقش الحاضرون أيضاً القضية السورية، حيث أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء محاولات تركيا ترسيخ وجودها في البلاد، لا سيما في ظل زيادة الاستثمارات العسكرية والاقتصادية التركية، ونظرتها إلى نفسها كطرفٍ سيبقى في سوريا لفترة طويلة. وأكد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي على ضرورة الحفاظ على حرية الطيران، بينما ردت القيادة المركزية الأمريكية بأنها تراقب الوضع وتتواصل مع الجانب التركي، ولن تسمح بالمساس بأمن إسرائيل.