الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا ًخاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم غد الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا حتى ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

الخميس يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع بإذن الله سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.