حزب الله العراق يدعو المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران

وكالات / سما/

دعا الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية أبو حسين الحميداوي، اليوم الأحد، المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة والاستعداد ميدانياً دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وشدد الحميداوي، في بيان، على ضرورة دعم الجمهورية الإسلامية من قوى المحور وإسنادها بما يستطيعون، مؤكداً أن الحرب على الجمهورية الإيرانية لن تكون نزهة.

وتوجه الحميداوي لـ”الأعداء” بالقول: “ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية”.

وتأتي دعوة حزب الله العراقي في ظل تقارير تتحدث عن تخطيط أميركي – إسرائيلي لاستهداف إيران، من دون ذكر التوقيت، فيما يؤكد المسؤولون الإيرانيون جاهزية البلاد لـ”الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس اتحاد الصحافيين الإيرانيين وعضو مجلس الإعلام الحكومي، ما شاء الله شمس الواعظين، في حديث مع الميادين، أمس، إلى أنّ هناك معلومات بأنّ طهران أُبلغت عبر طرف ثالث من قبل واشنطن بأنها ستتعرّض لهجمات محدودة على منشآتها، وعلى إيران تحمّل هذه الهجمات من “دون ردّ شديد”، موضحاً أنّ تصريح مسؤولين إيرانيين لـ”رويترز” هو جواب على هذا الطلب.

وكان مسؤول إيراني رفيع قد حذّر في حديث إلى وكالة “رويترز” من أنّ بلاده “ستتعامل مع أيّ هجوم تتعرّض له على أنّه حرب شاملة”.