استفزازاتٌ عابرةٌ للحدود: سياح إسرائيليون يرفعون علم الكيان قبالة الجنود الجزائريين خلال وجودهم على الجانب المغربيّ

وكالات / سما/
في الكيان يُطلِقون على السيّاح الإسرائيليين، الذين يقومون بزيارة الدول الأخرى، بما في ذلك، الدول العربيّة المُطبّعة مع دولة الاحتلال، يُطلِقون عليهم لقب (الإسرائيليون الوقحون)، ووفقًا للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ فإنّ تصرفاتهم خارج الكيان أثرّت سلبًا على صورة إسرائيل في العالم، مع التشديد على أنّ هذه الصورة، باتت أكثر سوداويةً بعد حرب الإبادة على غزّة.
وفي هذا السياق، ذكر موقع (YNET) العبريّ أنّ مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ المغربية والعربيّة منذ يوم الجمعة، يُظهر امرأة تلوّح بالعلم الإسرائيليّ على الحدود بين المغرب والجزائر، في منطقة مدينة السعيدية.
ad
وردًا على ذلك، رُفع العلم الفلسطينيّ أمامها من الجانب الجزائري، على بُعد بضعة أمتار، وأثار الحادث ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ وفي وسائل الإعلام المغربيّة، بما في ذلك بعض الإدانات لإسرائيل.
وبحسب الموقع العبريّ، كانت المرأة سائحة تزور المنطقة ضمن رحلة سياحية منظمة غادرت البلاد، وكان فرع الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومعارضة التطبيع مع إسرائيل، الذي يتخذ من مدينة بركان المغربية مقرًا له، من أوائل الجهات التي أدانت الحادث. وأعرب الفرع عن رفضه الشديد لهذا الفعل، معتبرًا إياه إهانة لمشاعر المغاربة وللإجماع الوطني الرافض للتطبيع.
ad