القدس المحتلة : الاحتلال يتراجع عن إعلان استشهاد الشاب حجازي

رام الله/سما/

نوهت الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى أن الاحتلال تراجع عن خبر استشهاد الشاب عمار ماجد حجازي.

وأكدت الهيئة أن الشاب حجازي جرى إنعاشه بعد إصابته ، وأنه يتلقى العلاج في مستشفى شعار تصيدق بمدينة القدس ، حيث وُصفت حالته الصحية بأنها حرجة جدًا .

وتؤكد الهيئة أنها تتابع القضية بشكل حثيث مع الجهات المختصة ، وستقوم بإطلاع الرأي العام على أي تطورات أو مستجدات فور ورودها من المصادر الرسمية .

وكانت شرطة الاحتلال قد اطلقت صباح اليوم الاحد، النار على الشاب حجازي أثناء وجوده داخل مركبته في منطقة عيون الحرامية شمالي مدينة رام الله،