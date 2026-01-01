  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس المحتلة : الاحتلال يتراجع عن إعلان استشهاد الشاب حجازي

الأحد 25 يناير 2026 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة : الاحتلال يتراجع عن إعلان استشهاد الشاب حجازي



رام الله/سما/

نوهت الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى أن الاحتلال تراجع عن خبر استشهاد الشاب عمار ماجد حجازي.

وأكدت الهيئة أن الشاب حجازي جرى إنعاشه بعد إصابته ، وأنه يتلقى العلاج في مستشفى شعار تصيدق بمدينة القدس ، حيث وُصفت حالته الصحية بأنها حرجة جدًا .

وتؤكد الهيئة أنها تتابع القضية بشكل حثيث مع الجهات المختصة ، وستقوم بإطلاع الرأي العام على أي تطورات أو مستجدات فور ورودها من المصادر الرسمية .

وكانت شرطة الاحتلال قد اطلقت صباح اليوم الاحد، النار على الشاب حجازي أثناء وجوده داخل مركبته في منطقة عيون الحرامية شمالي مدينة رام الله،

الأكثر قراءة اليوم

أول قرار من "لجنة التكنوقراط" لتحسين حياة سكان قطاع غزة

هآرتس: إسرائيل تطلب شركات أمنية خاصة لإدارة معبر رفح..

الكشف عن سلاح واشنطن السري ضد فنزويلا

الخروج الااّمن لبعض قيادات «حماس» من غزة ..

موقع للمعارضة الإيرانية: المرشد خامنئي انتقل إلى ملجأ تحت الارض خوفا من الاغتيال

السيسي:لا لتهجير الفلسطينيين ونرفض أي ميليشيات أو كيانات موازية في دول المنطقة

أمريكا ترحّل ثمانية فلسطينيين إلى الضفة الغربية على متن طائرة خاصة

الأخبار الرئيسية

معبر رفح في قبضة إسرائيل.. إعلام عبري يكشف عن شروط تعجيزية ترفضها القاهرة

ويتكوف

مبعوثا ترامب يضغطان على نتنياهو لفتح معبر رفح وإدخال مساعدات لقطاع غزة

اطباء

"أطباء بلا حدود" تستجيب للشروط الاسرائيلية لاستمرار عملها بغزة

محلل عسكري إسرائيلي يزعم : استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس مسألة وقت

إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم الأسبوع الماضي لفتح معبر رفح بالاتجاهين

الاتصالات الفلسطينية