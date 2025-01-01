  1. الرئيسية
"لقد جلب تركيا إلى حدودنا".. انتقادات إسرائيلية حادة لويتكوف بسبب معبر رفح

الأحد 25 يناير 2026 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واينت" العبري، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع أمس السبت مع مبعوثي ترامب، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف مارس ضغوطا كبيرة لفتح معبر رفح.

ولفت الموقع إلى أن "نتنياهو اجتمع الليلة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن في الأروقة السياسية، كان هناك غضب من ويتكوف لضغطه لفتح معبر رفح قبل إعادة آخر مختطف".
وانتقد مصدر إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، المحادثة بشدة قائلا: "ضغط ويتكوف لجلب خصمنا اللدود تركيا إلى الحدود. الوقت يمر عكسيا حتى المواجهة مع تركيا، والتي ستشكل خطرا حقيقيا على أمننا."
ووفق ما قال الموقع، فإن الجانب الإسرائيلي ادعى أن الاجتماع بين نتنياهو ومبعوثي ترامب كان مثمرا، لكن المصدر الإسرائيلي كان شديد الانتقاد. وزعم أن "ويتكوف أصبح مدافعا عن مصالح قطر".

يأتي ذلك، بعدما كشفت صور أقمار صناعية حديثة أن إسرائيل نقلت كتل الـ"خط الأصفر" شرقا داخل حي التفاح التاريخي بمدينة غزة، وهدمت عشرات المباني، مما يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية في 2 و13 ديسمبر 2025 نقل الكتل الخرسانية المقصودة لتحديد "الخط الأصفر" بحوالي 200 متر داخل المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، تلاها هدم 40 مبنى على الأقل، حيث أصبح الحي فارغا.

وفي مناطق أخرى بغزة، نقلت إسرائيل الكتل عشرات أو مئات الأمتار داخل الأراضي الفلسطينية، وبنت 6 تحصينات عسكرية جديدة على الأقل.

