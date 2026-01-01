رئيسة تحرير "سي بي إس" ترفض إدانة "إسرائيل" بعد اغتيال مصور يعمل معها

اغتال الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صحفيين فلسطينيين، بينهم مصور ومتعاون مع شبكة "سي بي إس نيوز - CBS NEWS" الأمريكية، وبعد استهدافه مركبة مرافقة لطاقم إعلامي أثناء تغطيته توزيع مساعدات إنسانية في وسط قطاع غزة، في حادثة أثارت إدانات واسعة من منظمات إعلامية وحقوقية، مقابل صمت من رئيسة تحرير الشبكة نفسها.

وذكرت مصادر ميدانية أن الصحفيين محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم، وكانوا يستخدمون طائرة مسيّرة لتصوير نشاط للجنة الإغاثة المصرية في منطقة الزهراء، عندما أصابت غارة جوية إحدى سيارات اللجنة.

وقال المتحدث باسم لجنة الإغاثة المصرية محمد منصور لوكالة "فرانس برس" إن "الجيش الإسرائيلي استهدف السيارة بشكل إجرامي"، بينما أعلن جيش الاحتلال أن قواته رصدت "مشتبهين كانوا يشغّلون طائرة مسيّرة تابعة لحماس في وسط قطاع غزة، بطريقة شكّلت تهديدًا".

وتنفي منظمات حقوقية وإعلامية فلسطينية هذه الرواية، مشيرة إلى تكرار اتهام الصحفيين والكوادر المدنية بالانتماء إلى فصائل مسلحة دون تقديم أدلة علنية.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز": إن عبد الرؤوف سمير شعت، وهو في الثلاثين من عمره وحديث الزواج، عمل لسنوات مصورًا متعاونًا مع الشبكة ووسائل إعلام دولية أخرى.

كما أصدرت وكالة "فرانس برس" بيانًا نعت فيه شعت، واصفة إياه بالصحفي الملتزم، وطالبت بإجراء تحقيق كامل وشفاف في استشهاده، مشيرة إلى ارتفاع عدد الصحفيين المحليين الذين استشهدوا في غزة في ظل استمرار منع دخول الصحفيين الأجانب.

وأعرب زملاء شعت في مكتب "سي بي إس نيوز" بلندن عن حزنهم، واصفين إياه بالصحفي الشجاع. في المقابل، لم يصدر أي تعليق علني من باري فايس، رئيسة تحرير الشبكة، وهو ما أثار انتقادات من مراقبين وإعلاميين، لا سيما في ظل المواقف المعروفة لمنصتها الإعلامية "فري برس" المؤيدة لـ"إسرائيل".

وعلى النقيض من هذا الصمت، سارعت منظمات دولية للدفاع عن حرية الصحافة إلى إدانة الحادثة. ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما جرى بأنه اغتيال متعمد وجريمة حرب، بينما دعت منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" إلى تحقيق مستقل.

وقالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة قداح إن "استهداف سيارة مدنية تحمل علامات واضحة أدى إلى مقتل مصورين صحفيين مستقلين، رغم سريان وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الصحفيين".