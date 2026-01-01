الاحتلال يعلن جزء من المنطقة الغربية لبلدة بيت أولا منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال تصنيف جزء من المنطقة الغربية لبلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل، منطقة عسكرية مغلقة، يُمنع على المواطنين التواجد فيها لمدة عام.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بتسليم أصحاب الأراضي إخطارات وأوراق تهدف إلى بث الخوف ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، دون أن يكون لهذه الإخطارات أثر قانوني فعلي يشمل كامل المنطقة الغربية.

وأضافت المصادر أن القرار الصادر مؤخرًا يقتصر فقط على القطعة التي جرى الاستيلاء عليها من قبل أحد المستوطنين، ولا يشمل باقي أراضي المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة.

ودعت المصادر أصحاب الأراضي إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، ومواصلة التواصل مع الجهات المختصة للاطلاع على آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالمنع.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية بيت أولا، عطية العدم، إن مستوطنين مسلحين، وبحماية جنود الاحتلال، هاجموا المواطنين في منطقة واد الرقاطي – مراح أبو عصيدة غرب البلدة، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، يوم أمس السبت. وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصدي المواطنين للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.