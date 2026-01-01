  1. الرئيسية
الأحد 25 يناير 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطّون شعارات عنصرية في قرية عطارة شمال رام الله



رام الله/سما/

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، قرية عطارة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأضرموا النار في مركبتين تعودان لمواطنين من القرية، كما خطّوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين على جدران أحد المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منزل المواطن عبد العزيز سراحنة، حيث أضرموا النار في مركبتين كانتا متوقفتين قرب المنزل، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأضافت المصادر أن يقظة الأهالي وتدخلهم السريع حالا دون احتراق المركبتين بشكل كامل، إذ جرى إخماد النيران بعد أن لحقت أضرار جزئية بهما، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ المستوطنين 766 اعتداءً خلال الشهر الماضي، تركزت غالبيتها في محافظات رام الله والبيرة بواقع 195 اعتداءً، تلتها نابلس بـ179 اعتداءً، ثم الخليل بـ126 اعتداءً، في ظل تصاعد ملحوظ لاعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

