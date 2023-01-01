الاحتلال يواصل الخروقات .. تفجيرات وإطلاق نار شرق غزة وقصف مدفعي جنوب القطاع

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 107 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين واصابات في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد المواطن نور ابو ستة 26 عاما اثر قصف جنوبي خان يونس فيما استشهد طفلان شقيقان ببيت لاهيا ورابع في جباليا البلد.

وصباح اليوم أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف قرب رمزون السنفور وشارع السكة ومسجد الصفا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبورتا مفخخا في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقصفت المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه الصيادين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.‏

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية اربعة شهداء جدد و12 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 481 اضافة إلى 1313 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 713 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ71654 شهيدا و 171391 مصابا.

واوضحت الصحة انها أضافت عدد 88 شهيدا للإحصائية التراكمية ممن اكتمل بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء حتى تاريخ 23 يناير الحالي.