الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.