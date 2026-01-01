شهيد بقصف على خانيونس واصابات بالنصيرات وبيت لاهيا

غزة/سما/

استُشهد مواطن، مساء يوم السبت، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ان المواطن نور فريد أبو سته (٢٦ عامًا) استشهد إثر قصف إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى أربعة حيث استشهد طفلان ببيت لاهيا ومواطن بجباليا .

وفي سياق متصل اصيب صياد ووقعت أضرار بقارب اثر قصف اسرائيلي ببحر النصيرات.

وقالت لجان الصيادين ان زوارق الاحتلال فتحت نيران اسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب حسكات الصيادين غرب منطقة وادي غزه مما اسفر عن اضرار بحسكة الصياد على صلاح واصابة الصياد يوسف احمد صلاح بعدد من الشظايا نتيجة لانفجار القذيفة بجسم الحسكة.

كما اصيب مواطن بقصف اسرائيلي علي بيت لاهيا شمال القطاع.