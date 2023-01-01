  1. الرئيسية
البرلمان العربي يدعم تبني اسم وتوصيف لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

السبت 24 يناير 2026 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/


دعم البرلمان العربي اليوم دعوة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، تبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني.
وقد جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي في جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عُقدت اليوم السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ في مقر جامعة الدول العربية، بشأن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث نص القرار على: "دعم دعوة مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، تبني اسم لجريمة الإبادة الجماعية وتوصيف قانوني ويوم لإحياء ذكرى ضحاياها وإلحاق العقوبات والعار بمرتكبيها، واعتبار يوم 17 أكتوبر من كل عام، هو يوم لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقة مرتكبيها بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، حيث ان يوم 17 اكتوبر عام 2023، شهد قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 700 شهيد فلسطيني في أقل من 24 ساعة، بمن فيهم ضحايا مجزرة المستشفى الاهلي العربي (المعمداني) في غزة ومجازر أخرى في مدينة غزة."

