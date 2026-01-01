  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني: "الضفة الغربية تعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967"

السبت 24 يناير 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: "الضفة الغربية تعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967"



القدس المحتلة/سما/

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني من أن الضفة الغربية المحتلة تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967، جراء العدوان الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسرا.

وقال لازاريني، في تدوينة عبر حسابه بمنصة شركة "إكس": "تشهد الضفة الغربية المحتلة أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967".

وأضاف: "بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "الجدار الحديدي"، لا يزال 33 ألف شخص نازح قسرا من مخيمات لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".

وتابع: "في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات، ما يقلّص فرص تعافي هذه المجتمعات".

وأشار إلى أن "فرق الأونروا تعمل على الأرض لمساعدة لاجئي فلسطين الذين نزحوا حديثا ودُفعوا إلى مزيد من الفقر، في ظل غياب أي بدائل مجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".

وأكد أن "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل نحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: الجيش يستعد لتجدد القتال مع حماس في شمال قطاع غزة

تحقيق إسرائيلي صادم.. الشاباك والموساد والجيش بدون عملاء مهمين في قيادة حماس منذ 20 عاما

رعب وترقب في إسرائيل من هجوم إيراني استباقي لضربة أمريكية محتملة..

الانتشار الأمريكي بالشرق الأوسط يبلغ أعلى مستوى منذ 8 أشهر: الضربة اصبحت حتمية

نتنياهو يبحث الاحد القادم "تفكيك حماس" مع مبعوثي ترامب

بينيت يتهم قطر وتركيا بإعادة تأهيل حماس كقوة مسيطرة في غزة

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

الأخبار الرئيسية

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

رعب وترقب في إسرائيل من هجوم إيراني استباقي لضربة أمريكية محتملة..

الاتصالات الفلسطينية