القدس المحتلة / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة مادما جنوب نابلس، واحتجاز جثمانه.

كما عنونت الصحف، تواصل خروقات قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيد في مادما ومستوطنون يدمرون محتويات مسجد بخربة طانا ويقتحمون مقبرة الشهداء العراقيين قرب جنين

الاتحاد الأوروبي: لدينا "شكوك جدية" بشأن "مجلس السلام" الذي أسسه ترامب

أبو هولي يثمن دعم العراق للأونروا بـ30 مليون دولار

"فتح": فوز أبو حنتش بمنصب نقيب نقابة العلاج الطبيعي استكمال لسلسلة النجاحات النقابية للحركة

"الأونروا" تحذر من إغلاق الاحتلال مركز قلنديا

الاحتلال يمنع وفد النقابات التعليمية الدولي من دخول فلسطين

الانتخابات المركزية: سجل الناخبين يتجاوز 1.5 مليون ويغلق ظهر اليوم

الرئيس الصيني يدعو لحماية دور الأمم المتحدة المحوري

"الأيام":

استشهاد مزارع في "مادما" وبؤرة استيطانية جديدة في خربة المالح والمستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات

مصابون بنيران الاحتلال شرق القطاع وتصاعد القصف على طول "الخط الأصفر"

الانتشار الأميركي في الشرق الأوسط يبلغ أعلى مستوى منذ 8 أشهر

"الصحة": قطاع غزة يواجه إبادة صحية صامتة

ألبانيزي تطالب بتعليق عضوية إسرائيل بعد هدم مقر "الأونروا" بالقدس

إسرائيل تسعى لتقييد عدد العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دول أوروبية ترفض "مجلس السلام" وترامب يسحب دعوته كندا للانضمام

مسؤول أممي: إيواء النازحين في غزة أكبر مشكلة تواجهنا

30 طنًا من الأنقاض تحاصر كل شخص في قطاع غزة

"القدس":

وفاة الرضيع يوسف أبو حماد.. بردا

ترامب يدفع بأسطول ضخم إلى المنطقة

الاحتلال يعدم المزارع جبرين قط في حقله

الاحتلال يعتزم ٱقامة نقطة تفتيش قرب معبر رفح عند إعادة فتحه

إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" بسبب إبعاد السلطة

محادثات فلسطينية أمريكية بشأن انضمام السلطة إلى "مجلس السلام"

"الأونروا" تحذر من إغلاق الاحتلال مركز قلنديا للتدريب وتعتبر هدم مقرها بالقدس عملا شائنا

الاحتلال يمنع وفد النقابات التعليمية الدولي من دخول فلسطين ويعيده عبر معبر الكرامة