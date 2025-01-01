  1. الرئيسية
31 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 24 يناير 2026 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اريحا/ سما/

 تنقل أكثر من 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 45 مطلوباً للقضاء.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (11339) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19855) شخصاً، وكانت حركة المسافرين نشطة.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على (45 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم، والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ6 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

