94 عائلة هُجرت قسرا: مستعمرون يجبرون 15 عائلة في تجمع شلال العوجا على الرحيل

اريحا/ سما/

أجبر مستعمرون، اليوم السبت، 15 عائلة فلسطينية على الرحيل من تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، ليرتفع بذلك مجموع العائلات التي رحلت قسرا عن التجمع إلى 94 عائلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن سلسلة من المضايقات والاعتداءات المستمرة من قبل المستعمرين أدّت إلى رحيل العائلات على التوالي، ويأتي بعد رحيل 20 عائلة من المزارعين من يطا، ورحيل 26 عائلة من الكعابنة بداية الشهر الجاري، نتيجة الاعتداءات المتكررة على مدى الأسابيع الماضية.

وأضافت، أن الانتهاكات شملت رعي المواشي في الأراضي الزراعية وتخريب الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية واستفزاز السكان بشكل متواصل، مؤكدةً أن هذه الأفعال تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على التجمعات البدوية وفرض السيطرة على أراضيها.

وشددت منظمة البيدر الحقوقية على أن هذه الأحداث تعكس استهدافا متعمدا للتجمعات البدوية في الأغوار الشمالية، وتهدف إلى خلق بيئة غير صالحة للعيش وفرض واقع استعماري قسري، بما يترتب على ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد سلامة السكان.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإعلامية إلى التحرك العاجل لحماية التجمعات البدوية ومنع تفاقم أزمة النزوح والاعتداء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.