خروقات مستمرة : قصف مدفعي شرق غزة وإطلاق نار واصابات بخان يونس

السبت 24 يناير 2026 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خروقات مستمرة : قصف مدفعي شرق غزة وإطلاق نار واصابات بخان يونس



القدس المحتلة / سما/

 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 106 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن بحي الزيتون واصابات بمناطق متفرقة.

واصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي خان يونس فيما واصلت الزوارق إطلاق النار غربي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة
واستهدف طيران الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

الاحصائيات
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 477 اضافة إلى 1301 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 713 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 75562 شهيدا و 711379 مصابا.

