طقس فلسطين : أجواء باردة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

السبت 24 يناير 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر تشكل السيول والفيضانات، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وتساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

